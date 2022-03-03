В Азербайджане расширен перечень подведомственных минобразования учреждений

Кабинет министров внес изменения в "Перечень подведомственных учреждений министерства образования Азербайджанской Республики, не входящих в его структуру".

Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменениям, Фонд развития образования включен в перечень подведомственных учреждений минобразования, не входящих в его структуру.