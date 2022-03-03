https://news.day.az/society/1440935.html В Азербайджане расширен перечень подведомственных минобразования учреждений
В Азербайджане расширен перечень подведомственных минобразования учреждений
Кабинет министров внес изменения в "Перечень подведомственных учреждений министерства образования Азербайджанской Республики, не входящих в его структуру".
Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно изменениям, Фонд развития образования включен в перечень подведомственных учреждений минобразования, не входящих в его структуру.
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