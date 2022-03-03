Специалист-эксперт Минздрава, врач-гинеколог Шайман Гадимова внесла ясность в вопрос о том, можно ли беременным женщинам вакцинироваться от коронавируса.

Как передает Day.Az, она отметила, что в мировой практике в период беременности и грудного вскармливания, и даже женщинам, планирующим беременность, вакцинация не рекомендуется. Однако во время широкого распространения эпидемий и пандемий для борьбы с вирусом проводятся массовые вакцинации.

"В случае, если вирулентность новых штаммов вируса возрастает и вирус полностью не исчезает, то к массовой вакцинации можно привлекать и беременных. Преимущество и важность грудного вскармливания для всех кормящих матерей, за некоторыми исключениями, подтверждена научными исследованиями. Даже дети, рожденные у матерей с подозрением на COVID-19 или подтвержденной коронавирусной инфекцией, должны находиться на грудном вскармливании. Потому что случаи передачи COVID-19 через грудное молоко и грудное вскармливание не выявлены. Всем женщинам, за исключением ВИЧ-инфицированным и с кавернозным туберкулезом, рекомендуется кормить детей исключительно грудным молоком", - отметила Ш.Гадимова.