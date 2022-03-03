Прогноз погоды в Баку на завтра

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщилим Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами будет туман, морось. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем-10-15° тепла. В Баку ночью будет 6-8° тепла, днем 12-14° тепла. Атмосферное давление снизится с 761 мм ртутного столба до 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75 %.

В районах Азербайджана ожидается переменная облачность, в горных районах - снег, днем ожидается переменная облачность. Ночью и утром будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 4-8° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 5-10° тепла.