Получат ли инвалиды войны пенсию ветерана войны?

Если гражданин получает пенсию как инвалид войны, он не будет получать пенсию как ветеран войны.

Как передает Day.Az, об этом написал пресс-секретарь министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Фазиль Талыблы на своей странице в социальной сети.

"Это связано с тем, что инвалидам войны ежемесячно выплачивается пенсия Президента Азербайджана (400 манатов за первую степень инвалидности + 80 манатов - для военнослужащих, 350 манатов - за вторую степень инвалидности и 300 манатов - за третью степень инвалидности).

Согласно законодательству, если гражданин имеет право на получение пенсии и как инвалид войны, и как ветеран войны, то ему назначается только одна из двух предусмотренных пенсий, более высокого размера", - говорится в публикации.