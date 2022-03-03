https://news.day.az/society/1441045.html Сколько всего азербайджанских водителей эвакуированы из Украины?
Сколько всего азербайджанских водителей эвакуированы из Украины?
Число азербайджанских водителей грузовиков, эвакуированных из Украины, достигло 26.
Об этом сообщил Trend пресс-секретарь Ассоциации международных автоперевозчиков Азербайджана (ABADA) Руслан Эльдароглу, передает Day.Az.
По его словам, с 28 февраля шесть азербайджанских грузовиков прибыли из Украины в Турцию. Кроме того, на территории Молдовы находятся шесть азербайджанских грузовиков, которые накануне выехали из Украины.
"Сегодня из Украины в Молдову прибудут еше девять азербайджанских грузовиков, которые уже находятся на границе", - сказал Эльдароглу.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре