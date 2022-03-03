В Азербайджане резко похолодает

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, юго-западный ветер сменится северо-западным, скорость которого достигнет 15-20, местами - 23-28 м/с. Пятого марта вновь ожидается порывистый юго-западный ветер, сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

Ожидается, что в ночь с 3 на 4 марта погода изменится в регионах Азербайджана, начиная с северных и западных районов. В регионах прогнозируются грозы и дожди, местами ливни, в горах и предгорьях - снег. 5 марта осадки постепенно прекратятся. Скорость западного ветра достигнет 15-20, местами - 25-30 м/с.

Температура воздуха понизится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Также ожидается повышение уровня воды в горных реках Большого и Малого Кавказа.