https://news.day.az/society/1441122.html В одном из университетов Баку повысились зарплаты
В одном из университетов Баку повысились зарплаты
В Азербайджанском государственном педагогическом университете (АГПУ) повышена заработная плата.
Как сообщили Day.Az в вузе, соответствующее решение было принято на состоявшемся 2 марта заседании Ученого совета АГПУ.
На нем советник ректора Умид Мехдиев представил отчеты и предложения финансовой комиссии.
На основании предложений Ученый совет принял решение об увеличении заработной платы сотрудников АГПУ.
Так, зарплата преподавателей-часовиков повышена в среднем на 37,5%.
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