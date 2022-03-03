В одном из университетов Баку повысились зарплаты

В Азербайджанском государственном педагогическом университете (АГПУ) повышена заработная плата.

Как сообщили Day.Az в вузе, соответствующее решение было принято на состоявшемся 2 марта заседании Ученого совета АГПУ.

На нем советник ректора Умид Мехдиев представил отчеты и предложения финансовой комиссии.

На основании предложений Ученый совет принял решение об увеличении заработной платы сотрудников АГПУ.

Так, зарплата преподавателей-часовиков повышена в среднем на 37,5%.