Когда коронавирусная инфекция была объявлена ​​глобальной пандемией, в мире были введены требования масочного режима в закрытых помещениях. При ухудшении ситуации в связи с COVID-19 данное требование применялось и в отношении людей, гуляющих на свежем воздухе и просто покидающих дом. Теперь, когда пандемия коронавируса идёт на спад, всё больше идёт разговоров о том, чтобы отменить обязательное ношение масок.

Об этом Day.Az сказал известный врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

"Более двух лет мы живем в условиях карантина. Контакты людей были сведены к минимуму, после чего были сняты некоторые ограничения в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в ​​стране. Нынешние штаммы, будь то дельта или омикрон, протекают намного легче чем SARS-CoV-2. Поэтому срок карантина при заражении коронавирусом сократили с 14 до 7 дней. В целом, ситуация идёт к стабилизации и возможно, что в ближайшие месяцы ВОЗ примет решение об отмене глобальной пандемии", - заявил он.

Профессор отметил, что на сегодняшний день около 50% населения Азербайджана получили две дозы вакцины.

"Как в Азербайджане, так и во всём мире коронавирус стремительно сдаёт свои позиции. Учитывая положительную динамику в мире, в Турции отменяются HES-коды (позволяют отслеживать перемещения людей, знать какие места посетили заболевшие люди или люди, находящиеся в группе риска - ред.).

Эпидемиологическая ситуация в нашей стране находится под полным контролем. Однако не стоит опережать время. При продолжении ускоренной вакцинации можно будет говорить об отмене всех ограничений. Что касается сегодняшнего дня, то говорить о полной отмене ковид-ограничений пока преждевременно", - подытожил Адиль Гейбулла.

Абдул Керимханов