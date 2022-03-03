Коронавирус в Азербайджане идет на спад

В Азербайджане за последние сутки выявлены 570 случаев заражения коронавирусом, 1 784 человека вылечились.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

19 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 787 937 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 771 530 человек вылечились, 9 473 скончались, число активных больных - 6 934.

За прошедшие сутки проведено 6 847 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 579 163 теста.