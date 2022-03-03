https://news.day.az/society/1441159.html Коронавирус в Азербайджане идет на спад - ПОСЛЕДНЯЯ СТАТИСТИКА
Коронавирус в Азербайджане идет на спад - ПОСЛЕДНЯЯ СТАТИСТИКА
В Азербайджане за последние сутки выявлены 570 случаев заражения коронавирусом, 1 784 человека вылечились.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
19 пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 787 937 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 771 530 человек вылечились, 9 473 скончались, число активных больных - 6 934.
За прошедшие сутки проведено 6 847 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 579 163 теста.
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