Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 30 871 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 1 769, вторую - 1 675, три и более - 25 705, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 1 722 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 082 592. Первую дозу вакцины получили 5 304 350, вторую - 4 790 428, три и более - 2 778 250, бустерную дозу после положительного результата теста - 209 564 человека.