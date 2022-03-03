Азербайджанцы эвакуированы из Одессы

Сегодня, по сообщению председателя общественной организации "Бирлик" азербайджанской диаспоры Одессы Ровшана Гулиева, 170 соотечественников при организации Государственного комитета по работе с диаспорой и диаспорских организаций были отправлены из Одессы в Молдову, и ожидается их эвакуация в ближайшие дни из Молдовы в Азербайджан.

Об этом Day.Az сказали в четверг в госкомитете.

Отметим, что Госкомитет по работе с диаспорой по поручению правительства Азербайджана, действуя в координации с другими государственными структурами, делает все возможное для эвакуации соотечественников из Украины.