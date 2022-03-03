В Азербайджане 5 марта станет рабочим, а 7 нерабочим днем

Кабинет Министров принял решение поменять местами рабочие дни и дни отдыха.

Как сообщает Day.Az, согласно решению, в целях обеспечения очередности рабочих и выходных дней являющееся рабочий день 7 марта и день отдыха 5 марта 2022 года поменяли местами.

Отметим, 8 марта - Международный женский день. Таким образом, 6, 7 и 8 марта будут нерабочими днями.