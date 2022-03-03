В Азербайджане предложено изменение в закон в связи с лечением находящихся под арестом лиц

В Азербайджане предложено изменение в закон в связи с обследованием и лечением находящихся под арестом лиц.

Как передает Day.Az, это отражено в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана за 2021 год.

В нем отмечается необходимость в целях эффективной защиты права на охрану здоровья находящихся под арестом лиц, а также лиц, лишенных свободы на определенный срок, приговоренных к пожизненному заключению, внесения соответствующих дополнений и изменений в законодательство в связи с оказанием этим лицам необходимых медицинских услуг за счет государства в иных медицинских учреждениях, в случае невозможности проведения их обследования и лечения в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы.

Отметим, что доклад будет обсуждаться на пленарном заседании парламента 4 марта.