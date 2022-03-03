Памятники бронзового века на территории Абшерона

Территория Абшерона, как считают историки - одна из колыбелей человечества. Следы древних цивилизаций встречались здесь повсюду, многие из них до сих пор окутаны тайнами.

Например, древние курганы бронзового века. Их находили почти на всей территории Абшерона, но сконцентрированы в основном на севере и северо-востоке полуострова. Например относительно хорошо изучены некоторые курганы у селения Тюрканы и станции Дюбенди.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, в начале XXI в. историки и археолог-любитель Аббас Исламов близ Тюркяны обнаружил многочисленные невысокие холмы. На одном из них сквозь почву проступали большие каменные глыбы. Было решено начать раскопки именно в этом месте, и в сентябре 2004 г. группа энтузиастов под руководством профессионального археолога, сотрудника НАН Азербайджана Идриса Алиева приступила к работе.

В результате раскопок в центре холма были обнаружены две большие глыбы длиной около 2 м. Они имели антропоморфную форму. В верхней части одной из фигур четко просматривается голова и грудь. На поверхности камней нанесены насечки. У изголовья каждой из фигур, которые ориентированы на запад, был установлен вертикальный камень. В ходе дальнейших работ около южного края кургана были обнаружены остатки керамического сосуда. Идрис Алиев считал, что керамика относится к майкопской культуре и датируется бронзовым веком.

После расчистки почвенного слоя вокруг фигур обнажился кромлех - идеальный круг диаметром 9 м, выложенный из обтесанных и плотно подогнанных камней. В дальнейшем у южного края этого круга был обнаружен еще один примыкающий кромлех. Диаметр этого каменного круга около 4 м.

Когда была раскопана большая часть холма, стало хорошо видно, что два каменных кромлеха выложены в виде восьмерки. Внутри большого круга выложен еще один, в центре которого расположены две антропоморфные глыбы. По предварительной оценке конструкция сходна с Майкопскими курганами и датируется III-II тыс. до н.э.

Данное место находилось в зоне разработки каменного карьера. Поэтому после раскопок находки были перенесены на территорию археологического музея в селении Гала.

Данный курган не был единственным в этой местности - подобные захоронения с антропоморфными фигурами находили здесь еще в 70-х гг. ХХ в., хотя они не сохранились до наших дней - были уничтожены при разработке каменного карьера.

В 2003 г. Аббасом Исламовым на территории около селения Тюрканы был обнаружен и курган иного типа, который был частично расчищен и исследован. Он представлял собой каменный круг, в центре которого расположена каменная камера. Пространство между камерой и кругом заполнено булыжником. Центральная камера размером 1,2 м на 0,8 м была пуста. Вполне вероятно, что она была разграблена намного раньше, что вполне объяснимо - ведь курган был сооружен около 5 тыс. лет назад.

Исследователь Фаиг Насибов обнаружил фото подобного древнего кургана, расположенного в Шотландии около Инвернесса - города-порта на северо-востоке страны. Если сравнить апшеронский и шотландский курганы, то становится видно, что их размеры и техника исполнения практически совпадают.

Более того - совпадают и т.н. чашечные знаки - круглые небольшие ямки в горизонтальных скалах, похожие на гобустанские. Наличие этих чашечных знаков и курганов-кромлехов, расположенных по кругу, дает возможность надеяться, что это не единичные следы общей древней культуры.

О несомненном сходстве двух таких далеких географически культур говорит и тот факт, что древнее кельтское название Шотландии - Албания, а самый большой из шотландских гористых островов носит название Арран. Видимо, населявшие его люди были из Аррана, и поэтому свою новую родину назвали Арран. А святыню они называют "ватан", что с азербайджанского переводится как "родина".

О переселение народов в Северную Европу с территории, которую сейчас занимает Азербайджан, говорил и великий норвежский ученый-археолог, историк, антрополог, путешественник Тур Хейердал. Он, в частности, сравнивая рисунки на камнях в Гобустане и на горах Швеции, а также, учитывая содержание норвежской саги "Аса Один", установил, что в древние времена норвежцы под руководством Одина переселились в Скандинавию из страны Азер, находящейся южнее Кавказских гор и восточнее Черного моря.

Не случайно название страны - "Nor Way" ("Северный путь"). Этот народ и есть викинги, населявшие всю Северную Европу. Очевидно, что исследование связей викингов и народов, населявших территорию Азербайджана, пути распространения общей культуры требуют дальнейшего и всестороннего изучения.

В конце 80-х гг. ХХ в. в окрестностях станции Дюбенди была обнаружена еще одна группа каменных и каменно-песчаных курганов-захоронений. Они были исследованы и датированы так же III-II тыс. до н.э. Данные курганы включены в список археологических памятников Азербайджана.

Один из этих курганов, обнаруженных в 800 м северо-восточнее железнодорожной станции Дюбенди, был исследован в 1987 г. В основе каменно-песчаной насыпи - диск-платформа диаметром 10,5 м. Кладка кромлеха была сложена из двух рядов каменных плит, в центре имелась погребальная камера, составленная из четырех массивных плит. В результате раскопок здесь были найдены керамические сосуды, различные украшения в виде бус и др. Курган датируется началом II тыс. до н.э.

Другой курган был исследован в 1988 г. Он представляет собой кромлех, выложенный из каменных плит в несколько рядов с одиночным погребением в центре. В кургане были обнаружены керамика и бронза, характерные для памятников культуры Майкопа.

Еще один курган представлял собой двойное захоронение в виде двух кругов диаметром 5 м., выложенных из каменных плит в виде восьмерки. В центре каждого круга имелось одиночное погребение.

Недалеко от них были обнаружены остатки древней каменоломни, в которой, очевидно, и добывался камень для кромлехов. Для этого в скальный грунт вбивались клинья, при помощи которых откалывались относительно плоские камни. Затем эти камни после некоторой обработки использовались при строительстве. Такие поверхностные каменоломни встречались как в непосредственной близости от курганов, так и в нескольких сотнях метров от них.