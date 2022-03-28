Как появились Шушинские кварталы?

По мере роста численности жителей Шушинской крепости, стали образовываться кварталы. Названия кварталов были обусловлены социальным положением проживавшего там населения, профессиями и сферами искусства, которыми занимались местные жители. Эти мысли содержатся в статье известного исследователя истории Карабаха Васифа Гулиева "Шушинские кварталы". Day.Az представляет вниманию читателей статью.

Первым кварталом Шушинской крепости был Чухур мехелле. Название квартала восходит к словам "впадина", "яма", "углубление". Учитывая благоприятное расположение и стратегическую значимость местности, правитель Карабаха Панахали хан Джеваншир фундамент крепости приказал заложить здесь. Сначала были возведены мощные оборонительные стены с округлыми и прямоугольными башнями, дозорные пункты, бойницы, сигнальные вышки, наблюдательные пункты и дворцы для самого правителя, его брата и детей.

Квартал, расположенный в нижней части города, получил название из-за своего географического положения и вошел в историю Шуши как "Чухур мехелле".

"Кочарли" - старинный квартал на северо-западе Шуши. В середине XVIII века здесь обосновался прадед Фирудин бека Кочарли - Мухаммед. С той поры этот квартал стал называться Кочарли, а его жители - кочарлинцами.

Первые жители старинного квартала "Гурдлар" перебрались сюда из низовья Карабаха. В конце XVIII века в результате непрерывных набегов полчищ южно-кавказских ханств и Губинского ханства часть жителей этих сел нашла спасение в Шуше.

"Гуйулуг" - это квартал на возвышенности в восточной части города. На месте холма некогда была баня. Впоследствии она была засыпана грудами мусора и навоза, в результате чего образовался холм - насыпь.

Квартал Гаджи Юсифли был заложен знатным карабахцем Гаджи Юсиф агой Гаджи Рагим ага оглу. В этом квартале проживала его родня.

Первые жители квартала Демирчилер происходили из одноименного тюркоязычного племени. По сообщению Мир Мехти Хазани, они были переселены сюда из Карса Панахали ханом Джеванширом во время строительства Шушинской крепости.

Первые жители старинного квартала Саатлы происходили из одноименного тюркоязычного племени. Некогда саатлинцы жили в низовьях Арпачая и на правобережье Араза, а в 30-х годах XV века, ассимилировавшись с айрымами, обосновались в Газахе. В 1795-1797 годах, спасаясь от набегов Ага Мухаммед шаха Каджара, часть из них перебралась в Карабах, в том числе и в Шушу.

Был в Шуше и квартал под названием "Чёль гала". Его жители обосновались за пределами крепости, оттого и были прозваны "Чёль галалы". Один из благотворителей Шуши Гаджи Насир Рза оглу в 1889 году построил в этом квартале родник.

Жители квартала Джульфалар занимались, главным образом, ткачеством.

Жители одного из первых кварталов Шуши - "Гаджилы" были переселенцами из села Гаджилы Физулинского района. Смотритель Шушинской крепости Мухаммедхан бек обосновался в этом квартале вместе с семьями своих односельчан. Жителям этого квартала принадлежат особые заслуги в строительстве и развитии города-крепости. Впоследствии квартал Гаджилы объединился с кварталом Мердинли.

Квартал "Айагйалын гурдлар" или "Лютлер" был частью квартала Гурдлар. Это был самый неимущий городской квартал. Здесь жили главным образом кожевники. Оттого, что его жители топтали кожу босыми ногами, их прозвали "Айагйалын" или "Айагйалын гурдлар", то есть босые.

Население квартала Мердинли составляли, главным образом, переселившиеся сюда жители населенных пунктов Дедели, Йаглавенд, Сейидмахмудлу, Зергер, Гараханбейли, Гаджилы и т.д.

Одним из старейших кварталов Шуши был "Хамамгабагы". Квартал был устроен вокруг бани, возведенной двоюродным братом Ибрагимхалил хана Абдуссамед беком Джеванширом.

Возникший в начале XIX века квартал "Агадедели" связан с именем некоего Аги. Первые жители здешних мест происходили из карабахского села Дедели. Достопримечательностью квартала было имение внука Ибрагимхалил хана - генерал-майора, поэта Джафаргулу хану Джеваншира - Нава.

Основное население квартала Мамайи составляли жители Мамайи и Ходжавенда карабахского магала Демирчигасанли, перебравшиеся и обосновавшиеся в Шуше в конце XVIII века. Малочисленные выходцы из Ходжавенда ассимилировались с мамаинцами, так и не сумев основать отдельный квартал.

Один из древнейших городских кварталов, возникших после Чухур Мехелле, был Ханлыг арадыр. Некогда он назывался "Мир", однако ввиду близкого расположения к ханским имениям, впоследствии был переименован в Ханлыг ара.

Квартал Кештазлы возник в Шуше в период правления Ибрагимхалил хана. Его название связано с исторической областью Кештасф, выходцы из которой были переселены в здешние места. В конце XIX века квартал слился с более крупными соседними кварталами и отдельно больше не упоминался.

Жителями квартала Тебризли были преимущественно ремесленники и купцы. Переселившись в период правления Панахали хана Джеваншира из Ардебиля, Занджана и главным образом Тебриза они поначалу обосновались в Баят, Шахбулаге, а затем в Шуше. В 80-х годах XVIII века Ибрагимхалил хан и его ближайший союзник - правитель Хоя Ахмед хан совершили нашествие на Тебриз, заняли его и поделили между собой. Назначив правителем Тебризского ханства своего племянника - Асадуллу бека, Ибрагимхалил хан переселил в Шушу семьи лучших ремесленников и купцов. Позже здесь поселились выходцы из иранского квартала Гарадаг, Нахчывана, Ширвана и других мест.

Квартал Тебризли в конце XIX века частично слился с кварталом "Агадедели" и частично с кварталом "Ходжамирджанлы".

Небольшой квартал "Газанчи" располагался в верхней части города. Основное население здешних мест составляли выходцы из ордубадского села Газанчи, переселенные в Шушу Ибрагимхалил ханом во второй половине XVIII века. Одним из главных городских кварталов был квартал Айлисли. Жителями квартала были выходцы из села Айлис - древнейшего ремесленнического и торгового центра Ордубада.