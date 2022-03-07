Сколько граждан Азербайджана эвакуированы из Украины?

В связи с ситуацией в Украине продолжается эвакуация граждан Азербайджана из этой страны через территорию соседних стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, до 7 марта 2022 года в страну были эвакуированы 3138 человек, из которых 1908 человек - чартерными авиарейсами, 1263 человека - сухопутным путем.

Было отмечено, что до сегодняшнего дня для эвакуации граждан страны правительство Азербайджана организовало 10 чартерных рейсов из Румынии, в основном из города Яссы, а также из Польши. В первую очередь вывозились женщины, дети, старики. Эвакуация граждан как чартерными рейсами, так и автобусами, следующими через территорию соседних стран, будет продолжена.