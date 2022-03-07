В результате ударов российских войск повреждены школы, больницы, жилые дома

В результате ударов российских войск повреждены школы, родильный дом, жилые дома, сказал Trend в понедельник находящийся в Житомире гражданин Азербайджана Аскаров Шахлар Фазил оглу, передает Day.Az.

"Я сейчас нахожусь в Житомире, живу здесь уже два года. С первого дня боевых действий обстановка напряженная. Каждые пять минут звучит сигнал тревоги. Повреждены школы, воинские части, родильный дом, жилые дома. В магазинах заканчиваются продукты. Я гражданин Азербайджана, но не подавал заявления на возвращение в страну, потому что здесь вся моя работа", - сказал он.

Находящаяся на данный момент во Львове гражданка Украины, которая предпочла дать комментарии на условиях анонимности, сказала, что российские диверсанты нападают на машины, грабят и убивают людей.

"Власти Украины просят российские войска организовать гуманитарные коридоры для эвакуации людей, однако добираться по ним очень опасно. Ежедневно из Киева отправляются эвакуационные поезда, которые бесплатно вывозят стариков, женщин и детей в Западную Украину", - сказала очевидица событий.

Она добавила, что смогла уехать с сыном на одном из таких поездов во Львов.

"Мы добирались до Львова на скоростном поезде восемь часов. Но так как поезд был максимально заполнен, мы ехали стоя. Среди пассажиров в основном были женщины с маленькими детьми, но все ехали в одних условиях. Мой муж смог добраться до нас спустя несколько дней. Он добирался двое суток на автомобиле. Ехать самим очень страшно, так как диверсанты нападают на машины, грабят и убивают людей", - сказала очевидица событий.

Также она сказала, что сорвалась эвакуация жителей Мариуполя, так как из-за обстрелов людям пришлось вернуться в убежища.