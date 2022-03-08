Ожидаются сильные дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 9 марта до утра 10 марта ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, ночью местами осадки будут интенсивными. С 10 марта до утра 11 марта ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами до 23 м/с.

В районах Азербайджана со второй половины дня 9 марта, начиная с северных и западных регионов до 13 марта на территории страны ожидается изменение погоды, временами осадки, в горных и предгорных районах снег. Местами осадки будут интенсивными, ожидается гроза и град. Западный ветер местами усилится до 20-25 м/с. Ожидается повышение уровня воды в реках. Температура постепенно снизится на 5-8° по сравнению с предыдущими днями.

Во второй декаде месяца ожидается нестабильная погода с кратковременными дождями, а температурный режим будет ниже, чем в первой декаде.