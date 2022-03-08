Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 16 815 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 931, вторую дозу получили 1 150 человек, "бустерную" дозу - 13 718 человек. Число вакцинированных "бустерной дозой" после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 1 016 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 176 571, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 309 703, вторую дозу получили 4 796 474 человека, "бустерную" дозу получили 2 855 788 человек, привились "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус 214 606 человек.