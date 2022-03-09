Хорошая новость для пенсионеров

10 марта предусмотрена выплата пенсий по городам Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что граждане, вышедшие на пенсию на льготных условиях, смогут получить выплаты в соответствии с графиком.