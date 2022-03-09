https://news.day.az/society/1442653.html Хорошая новость для пенсионеров
Хорошая новость для пенсионеров
10 марта предусмотрена выплата пенсий по городам Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.
Отмечается, что граждане, вышедшие на пенсию на льготных условиях, смогут получить выплаты в соответствии с графиком.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре