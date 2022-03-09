Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 10 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, которые утром прекратятся, днем в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем - 8-10° тепла, в Баку ночью - 4-6° тепла, днем - 8-10° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм ртутного столба до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75 %.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег. Ночью и утром будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 2-6° тепла, днем - 10-15° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, днем - 3-8° мороза.