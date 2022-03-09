https://news.day.az/society/1442744.html Полковник–лейтенанту ВВС Азербайджана присвоен статус шехида
Полковник–лейтенанту ВВС Азербайджана присвоен статус шехида
Азербайджанскому пилоту полковник-лейтенанту Фахраддину Аскерову, погибшему 14 лет назад в результате крушения военного самолета и пропавшему без вести, присвоен статус шехида.
Как сообщили Day.Az в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу, через 14 лет семье полковник-лейтенанта переданы соответствующие документы.
Отметим, что 29 января 2008 года во время тренировочного полета Аскеров разбился на самолете МиГ-29 ВВС Азербайджана.
Через несколько дней после крушения было обнаружено тело второго летчика, капитана Афгана Асланова. Останки Аскерова до сих пор не найдены.
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