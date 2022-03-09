Сколько иностранных студентов обучается в Азербайджане?

В рамках межправительственных стипендиальных программ в 2020/2021 учебном году 200 граждан Азербайджана получили право на обучение в 41 высшем учебном заведении в 6 различных странах мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2021 год.

К таким странам относятся Китайская Народная Республика, Венгрия, Румыния, Российская Федерация, Латвия, Турция.

В высших и средних специальных учебных заведениях Азербайджана обучаются около 7,4 тыс. иностранных студентов из 101 страны. Это в основном студенты из Турции, Ирана, Грузии, России, Ирака, Нигерии, Сирии, Индии, Пакистана, Китая и других стран.

Число иностранных студентов увеличилось на 10%.