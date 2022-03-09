Полиция провела рейды в бакинском метро

В результате принятых сотрудниками отдела полиции в Бакинском метрополитене мер были задержаны 16 человек, занимавшихся попрошайничеством, в том числе трое мужчин, семь женщин и шестеро несовершеннолетних.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД АР.

В отношении задержанных проводится расследование.