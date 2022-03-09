https://news.day.az/society/1442816.html Полиция провела рейды в бакинском метро
Полиция провела рейды в бакинском метро
В результате принятых сотрудниками отдела полиции в Бакинском метрополитене мер были задержаны 16 человек, занимавшихся попрошайничеством, в том числе трое мужчин, семь женщин и шестеро несовершеннолетних.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД АР.
В отношении задержанных проводится расследование.
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