Сколько Азербайджан потратил на борьбу с пандемией коронавируса?

В 2021 году на борьбу с пандемией коронавируса в Азербайджане было направлено 800,8 миллиона манатов (520,9 миллиона манатов - из средств госбюджета, 279,9 миллиона манатов - из средств Фонда обязательного медицинского страхования).

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана за 2021 год.

Из выделенных средств 314,1 миллиона манатов были направлены на приобретение вакцин, 165,8 миллиона манатов - на выплату срочных надбавок медработникам, 132,9 миллиона манатов - на обеспечение деятельности больниц модульного типа, 115,3 миллиона манатов - на приобретение лекарственных препаратов, медицинских принадлежностей и оборудования.