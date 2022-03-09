https://news.day.az/society/1442898.html МВД предупредило желающих устроить свадьбу
МВД предупредило желающих устроить свадьбу
Продолжаются контрольно-профилактические мероприятия в сферах деятельности и услуг, разрешенных в рамках особого карантинного режима.
Об этом сказал Trend в среду начальник отдела пресс-службы МВД Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев, передает Day.Az.
Он отметил, что для предотвращения злоупотреблений остается в силе требование к владельцам объектов, где пройдет торжество, относительно указания соответствующей информации о планируемой церемонии на портале "icaze.e-gov.az" не менее чем за 5 дней до даты ее проведения.
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