МВД предупредило желающих устроить свадьбу

Продолжаются контрольно-профилактические мероприятия в сферах деятельности и услуг, разрешенных в рамках особого карантинного режима.

Об этом сказал Trend в среду начальник отдела пресс-службы МВД Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев, передает Day.Az.

Он отметил, что для предотвращения злоупотреблений остается в силе требование к владельцам объектов, где пройдет торжество, относительно указания соответствующей информации о планируемой церемонии на портале "icaze.e-gov.az" не менее чем за 5 дней до даты ее проведения.