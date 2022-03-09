В Гяндже могут установить памятник Джавад-хану

Будет рассмотрен вопрос об установке памятника Джавад-хану в Гяндже.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана за 2021 год.

"В связи с предложением установить в Гяндже памятник одному из героических сынов азербайджанского народа Джавад-хану отмечаем, что подписан приказ министерства культуры №178-Ф от 1 декабря 2021 года "О создании и организации деятельности экспертной комиссии по возведению и демонтажу скульптурных памятников, мемориальных комплексов". На заседании экспертной комиссии будет рассмотрен вопрос установки памятников выдающимся представителям культуры, гениальным личностям нашей страны", - отмечается в отчете.