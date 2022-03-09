https://news.day.az/society/1442921.html Бывший посол Азербайджана объявлен в розыск
Бывший посол Азербайджана объявлен в розыск
Бывший посол Азербайджана Талат Алиев объявлен в розыск.
Как передает Day.Az, информация об этом размещена на сайте Главного управления полиции города Баку.
Согласно информации, 79-летний дипломат подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 179 (присвоение или растрата) УК Азербайджана.
Отметим, что Талат Алиев проработал на должности посла Азербайджана в Украине, Беларуси и Молдове.
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