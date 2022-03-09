Бывший посол Азербайджана объявлен в розыск

Бывший посол Азербайджана Талат Алиев объявлен в розыск.

Как передает Day.Az, информация об этом размещена на сайте Главного управления полиции города Баку.

Согласно информации, 79-летний дипломат подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 179 (присвоение или растрата) УК Азербайджана.

Отметим, что Талат Алиев проработал на должности посла Азербайджана в Украине, Беларуси и Молдове.