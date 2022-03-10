В Агджабеди похищена сотрудница центра ASAN
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В Агджабеди похищена сотрудница центра Asan Xidmət.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован 7 марта.

"7 марта в Лачинский райотдел полиции поступила информация о похищении жительницы Лачинского района 1992 года рождения", - сообщили в Бардинском региональном представительстве МВД.

Отмечается, что сотрудниками полиции продолжаются интенсивные оперативно-розыскные мероприятия.