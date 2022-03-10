https://news.day.az/society/1442926.html В Агджабеди похищена сотрудница центра ASAN
В Агджабеди похищена сотрудница центра ASAN
В Агджабеди похищена сотрудница центра Asan Xidmət.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован 7 марта.
"7 марта в Лачинский райотдел полиции поступила информация о похищении жительницы Лачинского района 1992 года рождения", - сообщили в Бардинском региональном представительстве МВД.
Отмечается, что сотрудниками полиции продолжаются интенсивные оперативно-розыскные мероприятия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре