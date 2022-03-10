В Азербайджане произошло землетрясение

В Геранбойском районе Азербайджана произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, землетрясение было зафиксировано в 22:24 по местному времени в Геранбойском районе, в 25 км к юго-западу от станции Мингячевир. Сила подземных толчков составила 3 балла, очаг залегал на глубине 13 км.

Землетрясение не ощущалось.