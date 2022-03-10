https://news.day.az/society/1442936.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Геранбойском районе Азербайджана произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, землетрясение было зафиксировано в 22:24 по местному времени в Геранбойском районе, в 25 км к юго-западу от станции Мингячевир. Сила подземных толчков составила 3 балла, очаг залегал на глубине 13 км.
Землетрясение не ощущалось.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре