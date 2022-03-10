В этих районах Азербайджана не будет газа

Сегодня в 10:00 на магистральном газопроводе Астара-Газымамед, принадлежащем Управлению экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), начались работы по устранению утечки газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".

Подача "голубого топлива" по этому газопроводу была приостановлена, в связи с чем прекращено газоснабжение всех населенных пунктов Нефтчалинского района, а также части Билясуварского, Сальянского и Джалилабадского районов.

Подача газа возобновится после завершения всех работ.