Сколько классов в Азербайджане находятся на онлайн-обучении?

В настоящее время учебный процесс в подавляющем большинстве школ Азербайджана осуществляется в очном формате.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве образования.

По данным ведомства, общее количество классов, переведенных на дистанционное обучение, составляет 10.

Напомним, что согласно правилам карантинного режима, в случае выявления фактов инфицирования коронавирусом в школах решение о локальном закрытии принимается на основании заключения Республиканского центра гигиены и эпидемиологии минздрава.