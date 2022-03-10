https://news.day.az/society/1443008.html Сколько классов в Азербайджане находятся на онлайн-обучении?
Сколько классов в Азербайджане находятся на онлайн-обучении?
В настоящее время учебный процесс в подавляющем большинстве школ Азербайджана осуществляется в очном формате.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве образования.
По данным ведомства, общее количество классов, переведенных на дистанционное обучение, составляет 10.
Напомним, что согласно правилам карантинного режима, в случае выявления фактов инфицирования коронавирусом в школах решение о локальном закрытии принимается на основании заключения Республиканского центра гигиены и эпидемиологии минздрава.
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