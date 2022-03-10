Какой погоды ждать завтра?

Обнародован прогноз погоды на11 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, в ночь с 11 на 12 в некоторых районах возможны кратковременные дожди, мокрый снег. Будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью и днем составит 4-7° тепла, ближе к вечеру - около 3°. В Баку ночью и днем будет 4-6° тепла, ближе к вечеру - около 3°.

Атмосферное давление снизится с 760 мм ртутного столба до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75 %.

В районах Азербайджана ожидается облачная погода, в горных и предгорных районах снег. Есть вероятность ливней, местами будет туман, будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-5° тепла, днем 6-10° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.