https://news.day.az/society/1443182.html Когда в Азербайджане наступит весна?
Когда в Азербайджане наступит весна?
В этом году весна на территории Азербайджана наступит 20 марта в 19:33:23 по бакинскому времени.
Как передает Day.Az, об этом сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).
В это время продолжительность дня и ночи будет равной. Солнце, двигаясь по эклиптике, пересекает экватор и переходит из Южного полушария в Северное. С этого момента в Северном полушарии начинается астрономическая весна, а в Южном - осень.
Продолжительность весеннего сезона составит 92 дня 17 часов 40 минут.
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