Вакцина TURKOVAC может производиться в Азербайджане

При необходимости турецкая вакцина от коронавируса TURKOVAC может производиться в Азербайджане.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend глава Управления институтов здравоохранения при министерстве здравоохранения Турции (TÜSEB) Эрхан Акдоган, передает Day.Az.

Глава управления сообщил, что в Азербайджане началась третья фаза клинических испытаний вакцины TURKOVAC.

По его словам, участникам клинических испытаний, получившим ранее две дозы вакцины Sinovac, в качестве третьей дозы будет вводиться вакцина TURKOVAC.

"По итогам третьей фазы клинических испытаний в Азербайджане и с разрешения правительства может начаться процесс применения вакцины TURKOVAC", - сказал Акдоган.

Он также отметил, что TURKOVAC, так же как и другие вакцины от коронавируса, назначают в трех дозах.

"В Азербайджан доставлено 1 200 доз вакцины TURKOVAC. В будущем поставки будут зависеть от потребности. До сегодняшнего дня в Турции произведено около пяти миллионов доз вакцины TURKOVAC. А в месяц производится до двух миллионов доз этого препарата. В будущем эта цифра будет расти. В настоящее время данная вакцина производится только в Турции, где уже началось ее широкое применение", - сказал Акдоган.

Отвечая на вопрос о том, в каких странах планируется производить вакцину TURKOVAC, глава управления отметил, что таких планов пока нет.

"Для производства вакцины необходимы условия, должны быть соблюдены технические и кадровые требования. Если в Азербайджане возникнет спрос на производство этой вакцины и если это позволят технические условия, то в стране может быть налажен выпуск препарата TURKOVAC. В случае необходимости Турция готова оказать Азербайджану всяческую поддержку в этом направлении", - сказал Акдоган.

Говоря о COVID-19, глава управления отметил, что коронавирус слабеет, и вызванное им заболевание протекает в легкой форме.

Но несмотря на это, по его словам, пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать меры предосторожности, так как они могут перенести COVID-19 в тяжелой форме.

Отвечая на вопрос о том, как долго может продлиться вакцинация, глава управления отметил, что это покажет дальнейший ход пандемии.

Говоря о побочных эффектах после введения вакцины TURKOVAC, Акдоган подчеркнул, что в Турции этот препарат по итогам клинических испытаний признан безопасным.

"В настоящее время мы наблюдаем за 12 тысячами человек, которые получили эту вакцину, и фиксируем побочные эффекты в случае их возникновения. Серьезных побочных эффектов после применения препарата TURKOVAC не наблюдалось. Наиболее распространенным побочным эффектом была боль в месте прививки, которая продолжалась не более суток. В редких случаях наблюдалось кратковременное незначительное понижение температуры тела. Так что вакцина TURKOVAC абсолютно безопасна", - сказал Акдоган.