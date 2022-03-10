В Азербайджане продолжается онлайн-прием заявлений для поступления в вузы и колледжи

В Азербайджане прием заявлений для поступления в вузы и колледжи на базе 11-летнего образования выпускников как нынешнего года, так и предыдущих лет проводится с 4 по 17 марта по интернету.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

В ГЭЦ отметили, что абитуриенты могут обращаться для консультаций по всем вопросам в центры, созданные в нахчыванском, гянджинском, лянкяранском, хачмазском, шекинском, ширванском, гейчайском, бардинском и шамкирском региональных отделениях ГЭЦ.