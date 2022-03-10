Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 25 923 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 1352, вторую дозу получили 2436 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 20 885, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 1250 человек.

Общее число сделанных вакцин в стране составляет 13 202 557, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 311 055, вторую дозу получили 4 798 936 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 2 876 702, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 215 864 человека.