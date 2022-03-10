Между Азербайджаном и Грузией определены шесть пропускных пунктов - СПИСОК
Для пересечения государственной границы между Азербайджаном и Грузией определены шесть пропускных пунктов.
Как сообщает Day.Az, это отражено в законопроекте "Об утверждении Соглашения между правительствами Азербайджана и Грузии о пропускных пунктах на государственной границе между двумя странами", рекомендованном к рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана.
Согласно законопроекту, это следующие пропускные пункты:
- Беюк-Кесик (Азербайджан) - Гардабани (Грузия);
- "Красный мост" (Азербайджан) - "Красный мост" (Грузия);
- Мазымгара (Азербайджан) - Цодна (Грузия);
- "Ипек Йолу" (Азербайджан) - "Абрешумис Гза" (Грузия);
- Садахлы "(Азербайджан) - Вахтангиси (Грузия)
- Муганлы (Азербайджан) - Самтатцкаро (Грузия).
Согласно законопроекту, уполномоченные структуры сторон посредством протоколов определят принципы применения пограничных и таможенных процедур в связи с грузами и транспортными средствами, которые будут перевозиться и пересекать пропускной пункт "Ипек Йолу" - "Абрешумис Гза".
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