Для пересечения государственной границы между Азербайджаном и Грузией определены шесть пропускных пунктов.

Как сообщает Day.Az, это отражено в законопроекте "Об утверждении Соглашения между правительствами Азербайджана и Грузии о пропускных пунктах на государственной границе между двумя странами", рекомендованном к рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана.

Согласно законопроекту, это следующие пропускные пункты:

- Беюк-Кесик (Азербайджан) - Гардабани (Грузия);

- "Красный мост" (Азербайджан) - "Красный мост" (Грузия);

- Мазымгара (Азербайджан) - Цодна (Грузия);

- "Ипек Йолу" (Азербайджан) - "Абрешумис Гза" (Грузия);

- Садахлы "(Азербайджан) - Вахтангиси (Грузия)

- Муганлы (Азербайджан) - Самтатцкаро (Грузия).

Согласно законопроекту, уполномоченные структуры сторон посредством протоколов определят принципы применения пограничных и таможенных процедур в связи с грузами и транспортными средствами, которые будут перевозиться и пересекать пропускной пункт "Ипек Йолу" - "Абрешумис Гза".