К сведению пенсионеров

В рамках продолжающихся в Азербайджане социальных реформ с начала 2022 года минимальная пенсия повышена на 20 процентов и достигла 240 манатов.

Как сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения, пенсии также были индексированы после повышения среднемесячной заработной платы, пенсионерам была выделена материальная помощь в размере 200 манатов.

Для этого повышения, которое охватило 1,1 миллиона пенсионеров, из госбюджета выделены дополнительно 352 миллиона манатов.

Вместе с тем с начала 2022 года пенсионерам, получающим надбавки за выслугу лет, планируется ежемесячно оказывать материальную помощь в размере 10 процентов от их пенсии. Для этого будут выделены дополнительные средства в размере 86 миллионов манатов в год.

Тем самым с начала текущего года дополнительные ежегодные средства, выделяемые на повышение пенсий, достигли 438 миллионов манатов.

В общей сложности пакет реформ, который предусматривает повышение зарплат, пенсий и других социальных выплат в 2022 году, охватывает 3,4 миллиона человек, и для этого выделены 2,1 миллиарда манатов, говорится в сообщении министерства.