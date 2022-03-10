Когда в Азербайджан официально придет весна?

Кафедра астрофизики факультета физики Бакинского государственного университета (БГУ) назвала точное время наступления в Азербайджане астрономической весны.

Как сообщили Day.Az в БГУ, весна наступит на территории Азербайджана 20 марта в 19:33:23 по бакинскому времени.

В этот день продолжительность светового дня будет равна продолжительности ночи. Солнце, двигаясь по эклиптике, перейдет из Южного полушария в Северное. С этого момента в Северном полушарии начнется астрономическая весна, а в Южном - осень. Продолжительность весеннего сезона составит 92 дня 17 часов 40 минут.