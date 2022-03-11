В Гедабеке мужчина умер, упав в колодец
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Житель Гедабека упал в колодец и утонул.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в деревне Артапа Гедабейского района.

Ариф Алиев 1974 года рождения утонул, упав в 3-4-метровую скважину.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.

В сообщении говорится, что у 48-летнего мужчины были проблемы с психикой.

По факту проводится расследование.