https://news.day.az/society/1443313.html В Гедабеке мужчина умер, упав в колодец
В Гедабеке мужчина умер, упав в колодец
Житель Гедабека упал в колодец и утонул.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в деревне Артапа Гедабейского района.
Ариф Алиев 1974 года рождения утонул, упав в 3-4-метровую скважину.
На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.
В сообщении говорится, что у 48-летнего мужчины были проблемы с психикой.
По факту проводится расследование.
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