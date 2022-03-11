В Баку пожилую женщину сбил автомобиль

Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Наримановском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на улице Тебриз.

Так, легковой автомобиль, при переходе дороги сбил Агаларову Зинят Мидхат гызы, 1946 года рождения. Женщина умерла на месте.

По данному факту в Наримановском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело.