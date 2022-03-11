В Баку задержан наркоторговец

В Баку проведена операция против оборота наркотических средств.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Согласно информации, в ходе операции в Низаминском районе столицы был задержан и передан следствию Реза Долатабади, который ранее был судим за оборот наркотических средств и психотропных веществ.

Во время личного досмотра у него было изъято 13 г опиума и 10 г метамфетамина.

Во время расследования было установлено, что задержанный занимался продажей наркотических средств на территории столицы. Материалы, собранные в его отношении, были направлены в Следственный отдел Низаминского РУП. Решением районного суда Р.Долатабади был заключен под стражу.