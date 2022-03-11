Израиль отправил в Азербайджан более тонны медикаментов

Израиль передал Азербайджану новое медицинское оборудование.

Как сообщает Day.Az, об этом написал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик в Twitter.

"Вчера мы совместно с министерством здравоохранения передали больницам в различных регионах Азербайджана более тонны медпринадлежностей. Потому что Израиль и Азербайджан - друзья, и мы хотим лучшего друг для друга", - говорится в публикации.