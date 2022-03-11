https://news.day.az/society/1443418.html В Азербайджане названо число граждан, которых коснулся последний Акт об амнистии
В Азербайджане названо число граждан, которых коснулся последний Акт об амнистии
В Азербайджане Акт об амнистии, принятый в связи с Днем Победы, охватил 15 450 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции начальник инспекции по надзору за исполнением наказаний министерства юстиции Малик Алекперов.
Алекперов сообщил, что 8 626 из них освобождены из мест лишения свободы, кроме того, сокращены сроки наказания 6 490 человек.
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