В Азербайджане названо число граждан, которых коснулся последний Акт об амнистии

В Азербайджане Акт об амнистии, принятый в связи с Днем Победы, охватил 15 450 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции начальник инспекции по надзору за исполнением наказаний министерства юстиции Малик Алекперов.

Алекперов сообщил, что 8 626 из них освобождены из мест лишения свободы, кроме того, сокращены сроки наказания 6 490 человек.