https://news.day.az/society/1443426.html Сколько дней отдыхаем на Новруз?
Сколько дней отдыхаем на Новруз?
В связи с праздником Новруз 8 дней подряд будут нерабочими.
Как передает Day.Az, согласно постановлению Кабинета Министров "Об определении дней Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы на 2022 год", 20, 21, 22, 23, 24 марта 2022 года - праздничные дни Новруза.
Так как 20 марта попадает на воскресенье, согласно Трудовому кодексу, рабочие и выходные дни будут переставлены местами, 25 марта будет нерабочим днем.
Так, поскольку 26 и 27 марта - выходные дни, в связи с праздником Новруз 8 дней подряд (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 марта) будут нерабочими.
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