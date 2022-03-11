https://news.day.az/society/1443431.html В Азербайджане названо число участников войны, которых коснулся последний Акт об амнистии
В Азербайджане названо число участников войны, которых коснулся последний Акт об амнистии
В Азербайджане последний Акт об амнистии, принятый в связи с Днем Победы, охватил 86 человек, являющихся участниками Отечественной войны.
Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции начальник инспекции по надзору за исполнением наказаний министерства юстиции Малик Алекперов.
"В соответствии с Актом об амнистии, от уплаты штрафов освобождены 1 200 человек", - сказал Алекперов.
По его словам, общая сумма штрафов составляет 1,5 миллиона манатов.
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