В Баку пройдет ярмарка в честь праздника Новруз

Сообщество женщин Азербайджана "İZ- inamli və zərif", совместно с Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Министерства экономики Азербайджана, в отеле Fairmont Baku организует большую ярмарку "İZ- inamli və zərif" - Novruz Fair, передает Day.Az.

Сообществом женщин Азербайджана "İZ- inamli və zərif", было проделана большая работа в области пропаганды культурных ценностей и поддержки женщин-предпринимателей. В преддверии праздника Новруз İZ решило устроить настоящий праздник для всех своих гостей. И, конечно, для тех, кого оно всегда так активно поддерживает- любимых женщин.

Посетители ярмарки смогут не только приобрести наиболее приглянувшиеся из представленных товаров (в основном- ручная работа местного производства от более чем 60-ти местных брендов), но и принять участие в разнообразных конкурсах с призами, послушать хорошую музыку в исполнении приглашённых артистов, поучаствовать в розыгрыше лотереи и т.д.

Ярмарка состоится 13 марта с 12.00 до 19.00 в зале Низами отеля Fairmont Baku.

Контактный телефон 050 315 72 39