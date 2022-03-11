В Баку пройдет ярмарка в честь праздника Новруз - ВИДЕО
Сообщество женщин Азербайджана "İZ- inamli və zərif", совместно с Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Министерства экономики Азербайджана, в отеле Fairmont Baku организует большую ярмарку "İZ- inamli və zərif" - Novruz Fair, передает Day.Az.
Сообществом женщин Азербайджана "İZ- inamli və zərif", было проделана большая работа в области пропаганды культурных ценностей и поддержки женщин-предпринимателей. В преддверии праздника Новруз İZ решило устроить настоящий праздник для всех своих гостей. И, конечно, для тех, кого оно всегда так активно поддерживает- любимых женщин.
Посетители ярмарки смогут не только приобрести наиболее приглянувшиеся из представленных товаров (в основном- ручная работа местного производства от более чем 60-ти местных брендов), но и принять участие в разнообразных конкурсах с призами, послушать хорошую музыку в исполнении приглашённых артистов, поучаствовать в розыгрыше лотереи и т.д.
Ярмарка состоится 13 марта с 12.00 до 19.00 в зале Низами отеля Fairmont Baku.
Контактный телефон 050 315 72 39
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