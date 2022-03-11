В Азербайджане обнародовано число женщин, которых коснулся последний Акт об амнистии

В Азербайджане Акт об амнистии, объявленной в связи с Днем Победы, был применен к 735 женщинам.

Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции начальник инспекции по надзору за исполнением наказаний министерства юстиции Малик Алекперов.

Он также сообщил, что среди амнистированных 45 человек - несовершеннолетние.