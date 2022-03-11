https://news.day.az/society/1443440.html В Азербайджане обнародовано число женщин, которых коснулся последний Акт об амнистии
В Азербайджане обнародовано число женщин, которых коснулся последний Акт об амнистии
В Азербайджане Акт об амнистии, объявленной в связи с Днем Победы, был применен к 735 женщинам.
Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции начальник инспекции по надзору за исполнением наказаний министерства юстиции Малик Алекперов.
Он также сообщил, что среди амнистированных 45 человек - несовершеннолетние.
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