Какой будет погода в субботу?

Обнародован прогноз погоды на 12 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, которые днем постепенно прекратятся. Будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит в Баку и на Абшеронском полуострове 3-5° тепла, днем - 5-7° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются временами осадки, в горных и предгорных районах - снег. Местами осадки будут интенсивными. Ночью и утром туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 2-5° тепла, днем - 6-10° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, днем - 0-5° мороза.